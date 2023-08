Agrigento Capitale italiana della cultura, Mangiacavallo: "Serve garantire trasparenza e legalità"

"Bisogna fare in fretta e bene, abbiamo gli occhi del mondo su Agrigento, ma bisogna garantire innanzitutto trasparenza e legalità".

Interviene con un video il presidente di Ecua, Nenè Mangiacavallo, dopo il cda che ieri ha iniziato ad analizzare lo statuto della fondazione di Capitale italiana della cultura 2025 e ha proposto alcuni profondi emendamenti al testo.

In primis l'attenzione è verso l'inserimento dell'associazione MeNo (quella che si è aggiudicata per circa 40mila euro la realizzazione del progetto di candidatura) tra i soci fondatori e con l'individuazione di due componenti della stessa associazione con ruoli apicali della stessa fondazione.

In particolare Ecua ha proposto di emendare l’articolo 8, chiedendo che si escluda l’associazione MeNo dal novero dei soci fondatori, anche in considerazione del fatto che questo inserimento comporterebbe una "disparità rispetto ad altre istituzioni pubbliche o private che, pur avendo contribuito al progetto di candidatura in modo gratuito e spontaneo, avrebbero maggiore diritto di partecipazione quali soci fondatori".

Allo stesso modo il Cda ritiene "insostenibile, principalmente sul piano etico che l’associazione MeNo, soprattutto se socio fondatore possa d’imperio essere incaricata di gestire per il primo triennio, cioè quello in cui si produrrà il maggiore impegno economico-finanziario, attività importanti e fondamentali che richiedono elevatissime competenze e rilevanti esperienze, oltre ad una indispensabile terzietà rispetto agli organismi gestionali".

Il Cda inoltre chiede l’abolizione dell’articolo 12 che attribuisce al sindaco il ruolo di presidente onorario (peraltro ben oltre il suo mandato) e la modifica dell’articolo 13 che rimodula il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, consentendo anche l’ingresso ad un componente scelto dall’Assemblea dei sindaci.