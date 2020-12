Il sindaco premia l'atleta Parolino, Miccichè: "Prometto di donarle un posto dove allenarsi"

Il sindaco Franco Miccichè ha consegnato una prestigiosa onorificenza, all'atleta e imprenditrice Giusi Parolino. L'agrigentina, che da sempre si è contraddistina per le sue gesta atletiche, è stata "premiata" dal primo cittadino.

"La campionessa - dice il sindaco - ha portato in auge il nome della nostra città nelle più prestigiose competizioni nazionali ed europee riportando risultati sempre positivi e rappresentando un'icona dell'imprenditoria femminile siciliana distinguendosi nel territorio per la sua competenza, professionalità e serietà. Porgiamo i nostri complimenti alla pluripremiata campionessa augurandole di raggiungere sempre nuovi traguardi. Prometto - continua Franco Miccichè - di impegnarmi a trovare al più presto un posto idoneo che permetta alla nostra atleta di allenarsi in sicurezza e in un luogo adeguato. Con l'umiltà che la contraddistingue".

Giusi Parolino 'campionessa nello sport e nel lavoro' agrigentina di nascita, è una donna riservata e determinata che non ama la notorietà o i protagonismi; ma quando si parla della sua vita, ecco che si aprono mille capitoli. Nonostante i tanti “limiti” che le ha imposto la sua amata Sicilia, Giusi ha saputo andare avanti con ottimi risultati tanto da ottenere un palmarès di premi e riconoscimenti sia nello sport che nella carriera lavorativa