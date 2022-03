Strada dissestata in contrada Pietrarossa, i residenti chiedono interventi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Strada dissestata in C/da Pietrarossa. E’ quanto segnalato più volte dai residenti della zona, costretti a richiedere un intervento tempestivo alle autorità competenti al fine di evitare qualsiasi forma di pericolo che potrebbe essere provocato dalle pessime condizioni in cui versa il manto stradale lungo il tratto della Strada Provinciale 29. Il dissesto della carreggiata è dovuto alle condizioni meteorologiche verificatesi alcuni mesi addietro che hanno provocato diverse crepe evidenti lungo l’intero manto stradale attraversato giornalmente da veicoli, ciclomotori e motocicli. Tali condizioni non permettono il corretto transito degli stessi e vige il rischio di incolumità di automobilisti e motociclisti, costretti a transitare nel lato sinistro della carreggiata con il rischio concreto che ci si possa imbattere con altri mezzi provenienti dal senso opposto. Inoltre, vige anche il rischio di crollo dell’intera carreggiata che potrebbe compromettere l’incolumità dei passanti con conseguenze assai disastrose. Nonostante le continue segnalazioni da parte dei residenti non sono stati ancora presi i dovuti accorgimenti. Per questo motivi, si inviano le autorità, nell’ambito delle precipue competenze e responsabilità, a porre in essere ogni provvedimento necessario a ripristinare nel più breve tempo possibile quel tratto di strada e garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.