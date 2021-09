La pallavolo Aragona si presenta al pubblico, il capitano Moneta: "Siamo giovani ma faremo bene"

C'è entusiasmo in casa pallavolo Aragona in vista dell'imminente avvio del campionato di A2 che vedrà il roster di coach Micoli impegnato in trasferta ad Olbia nell'esordio stagionale in programma per domenica 10 ottobre. Intanto, la squadra si è presentata uffcialemnte al pubblico in un noto hotel della città dei Templi.

"Siamo una squadra giovane che può far bene e che crescerà nel corso del campionato", sono state queste, dai microfoni di AgrigentoNotizie, le parole del capotano Serena Moneta. Il presidente Nino Di Giacomo ha, invece, annunciato la struttura che ospiterà le gare interne della pallavolo Aragona, che grazie ad una collaborazione con la Moncada Academy si disputeranno al Palamoncada di Porto Empedocle.