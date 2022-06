Valeria Caracuta saluta Aragona: “A Melendugno porterò l’adrenalina dell’ultima stagione"

Valeria Caracuta è il primo rinforzo della rinnovata Narconon Melendugno, una scelta dettata anche e soprattutto dalle sue origini salentine, visto che è molto legata alla propria terra. Il saluto alla Pallavolo Aragona è arrivata al termine di due stagioni a dir poco esaltanti, con una promozione e una salvezza incredibile a impreziosire questi mesi.

Caracuta ha ricordato proprio il biennio siciliano nelle prime parole da giocatrice della Narconon: “Le due stagioni ad Aragona sono state fondamentali per una mia crescita ulteriore come atleta e come persona. L’ultima stagione è stata molto complicata da tanti punti di vista e mi ha messo alla prova. Non ho mai voluto abbandonare quella barca perché credevo fortemente nella salvezza, sono testarda e credo fino alla fine in quello che faccio. Mi porterò dietro sicuramente questa esperienza, ripartirò proprio dall’adrenalina dell’ultimo punto contro Modica”.