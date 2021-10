Quarta giornata di A2: rinviata per maltempo Pallavolo Aragona-Busto Arsizio

Nella quarta giornata di andata del campionato di, ladoveva tornare a giocare in casa, al PalaMoncada di Porto Empedocle, contro la Futura Giovani Busto Arsizio, una delle formazioni più forti del campionato e vice capolista del girone A con. Il match era in programma per domani sabato 30 ottobre, alle ore 19:30, ma il maltempo ha suggerito il rinvio. Il sestetto aragonese è chiamato alla superba prestazione per cercare di portare a casa punti fondamentali per la

Non è sicuramente un bel momento per la Seap Dalli Cardillo Aragona, reduce da tre sconfitte di fila, l'ultima per 3-0 sul campo del San Giovanni in Marignano. Coach Stefano Micoli sperava di recuperare almeno due delle tre atlete assenti per infortunio nella partita di domenica scorsa. Le due titolari, Cometti e Stival, hanno ripreso a lavorare parzialmente in gruppo, mentre Zech è ancora ferma ai box per un problema al ginocchio.

La sfida di sabato era stata presentata in conferenza stampa dall'allenatore Stefano Micoli e dalla palleggiatrice Martina Casarotti. La Lega Pallavolo Serie A Femminile è stata immediatamente avvisata della decisione delle due società e ne ha avallato la richiesta. Il presidente Di Giacomo dichiara: “Le condizioni climatiche in Sicilia sono in forte peggioramento e quando la Società del Busto Arsizio mi ha chiesto di rinviare la partita non ho esitato un solo istante ad accettare la richiesta. Le nostre avversarie sarebbero state costrette a sobbarcarsi stamattina un lungo e rischioso viaggio. Giusto così, l’incolumità del nucleo squadra al primo posto. Stiamo già lavorando per trovare una data disponibile per recuperare la partita, probabilmente il prossimo 8 dicembre per la festa dell’Immacolata”.