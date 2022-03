Pool Salvezza A2: Aragona riprende gli allenamenti in vista della sfida con Vicenza

Ripresa degli allenamenti in casa Seap Dalli Cardillo Aragona, in vista della partita casalinga contro l’Anthea Vicenza Volley di domenica 27 marzo e valevole per la seconda giornata di andata della Pool Salvezza in Serie A2. Il match contro le vicentine è programmato alle ore 17, al PalaMoncada di Porto Empedocle, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube di VolleyBall World TV.

La squadra di coach Lino Giangrossi è chiamata al pronto riscatto dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Club Italia CRAI Milano. La Seap Dalli Cardillo Aragona svolgerà un’intera settimana di lavoro, alternando sedute in sala pesi e allenamenti tecnico – tattici al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. La rifinitura è prevista al PalaMoncada. La neo promossa Anthea Vicenza Volley è un avversario forte e blasonato, che ha chiuso la regular season del girone B al quartultimo posto. Le vicentine sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Marsala al quinto set.

Sono tuttora 21 i punti in classifica della squadra allenata dal riconfermato coach Luca Chiappini, contro i 14 punti della Seap Dalli Cardillo Aragona. Il sestetto tipo è composto da Nardelli al palleggio (domenica scorsa assente per infortunio, al suo posto ha giocato la giovanissima nigeriana Eze), Errichiello opposto, la turca Yeliz Basa e Rossini martelli – ricevitori, Cheli e Piacentini sono le centrali, Norgini libero.