Pool Salvezza A2: Aragona torna in corsa con il bel successo ai danni del Club Italia

Con una grande prova del collettivo, la Seap Dalli Cardillo Aragona batte con merito il Club Italia Milano e si rilancia nella classifica della Pool Salvezza in Serie A2. Il sestetto di Lino Giangrossi vince 3-1 e sale a quota 23, a due soli punti dalla stessa formazione lombarda, seconda in classifica nell'ultimo posto disponibile per la permanenza in A2. Partita pressoché perfetta di capitan Caracuta e compagne, brave a gestire nel migliore dei modi i momenti cruciali della sfida salvezza. Ottimo il contributo della panchina con Zech (miglior partita della stagione), Ruffa e Negri decisive nelle rotazioni ordinate da coach Giangrossi. Il Club Italia CRAI Milano è mancato in alcuni elementi e ha commessi tanti errori, soprattutto in attacco.

L'opposto Adelusi è stata la migliore in campo, ma non ha trovato adeguata forza e determinazione nelle compagne di squadra. La Seap Dalli Cardillo Aragona inizia la partita con capitan Caracuta al palleggio, Stival opposto, Cometti e Bisegna centrali, Dzakovic e Zonta schiacciatrici, Vittorio libero. Il Club Italia Milano risponde con Passaro in regia, Adelusi opposto, Acciarri e Marconato centrali, Nervini e Ituma martelli - ricevitori, Ribechi libero. Partenza micidiale della squadra di casa che scappa a condurre 8-1, con Stival e Dzakovic in grande forma.

Poi il vice allenatore Michele Fanni cambia alcune atlete e riesce a dare una nuova identità al Club Italia. Il set torna in equilibrio 16-15, con le lombarde che crescono in vari fondamentali. Si gioca punto a punto, ma è il sestetto di casa a piazzare il break decisivo: 21-19 prima e 24-22 dopo. Le azzurrine pareggiano grazie a due invasioni fischiate alle aragonesi. I vantaggi poi premiano la caparbietà della squadra aragonese, che lotta su ogni pallone e alla fine porta a casa il set, 27-25.

Il ritorno in campo premia il sestetto ospite che domina il set dall'inizio alla fine, lasciando alla Seap Dalli Cardillo Aragona solamente le briciole. Non c'è partita: 1-8 e 6-16. Il Club Italia ingrana la marcia giusta e la Seap Dalli Cardillo Aragona cede di schianto, sotto le bordate di Ituma e Adelusi, servite egregiamente da capitan Pelloia. Il set non ha storia e termina quasi subito con il punteggio di 10-25. Il terzo parziale è bello e avvincente con ottime giocate da entrambi i sestetti. La Seap Dalli Cardillo Aragona torna prepotentemente nel match ed è avanti 8-4 prima e 16-12 a metà set. La squadra di casa gestisce benissimo i momenti decisivi e continua a comandare il set: 21-16.

L'Aragona si esalta nel finale con Zech e Stival pronte a mettere a terra i palloni della volata finale: 25-18. Il Club Italia Milano parte forte nel quarto set, complice un leggero calo fisico e di concentrazione delle padrone di casa: 6-8. Poi rimonta e soprasso Aragona con i fondamentali del muro e della ricezione/difesa in grande spolvero: 16-12. La Seap Dalli Cardillo rimane concentratissima e non sbaglia praticamente nulla: 21-16. Sussulto finale delle ospiti che cercano, ma non trovano la rimonta: 23-19. Aragona chiude set e partita al secondo tentativo, 25-20 ed esplode la gioia per la più bella vittoria ottenuta fin qui al PalaMoncada. Il tabellino del match:

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA - CLUB ITALIA CRAI MILANO 3 - 1 (27-25, 10-25, 25-18, 25-20)

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 3, Stival 17, Bisegna 4, Cometti 5, Dzakovic 12, Zonta 4 , Vittorio (L), Casarotti n.e., Negri 4, Zech 12, Ruffa 1. All.: Giangrossi

CLUB ITALIA CRAI: Adelusi 22, Nervini 6, Acciarri 10, Passaro, Ituma 12, Marconato 12, Ribechi (L), Giuliani, Pelloia 6, Esposito, Despaigne, Barbero (L) n.e., Gannar n.e. Micheletti n.e. All.: Michele Fanni