La Pallavolo Aragona a San Giovanni in Marignano per il riscatto

Lasta ultimando gli allenamenti in vista della prossima e impegnativa sfida di campionato. Le ragazze di coach Stefano Micoli preparano con dedizione e grande determinazione, tra lavoro in sala pesi e sedute tecnico-tattiche al, la sfida di domenica 24 ottobre (terza giornata di A2), contro l’Omag – Mr S.Giov in Marignano, formazione reduce dalla vittoria per 3-1 sul campo dell’Olimpia Teodora Ravenna. La squadra aragonese partirà alla volta dell’Emilia Romagna sabato mattina con la consapevolezza di affrontare

L’ Omag – Mr S.Giov in Marignano ha perso in casa, al debutto in campionato, con la Futura Volley Giovani Busto Arsizio per 3-1. Sono dunque tre i punti in classifica del sestetto allenato da Enrico Barbolini, con all’attivo 4 set vinti e altrettanti persi. La Seap Dalli Cardillo Aragona, invece, è ferma in classifica a quota un punto punto, ma capitan Moneta e compagne hanno dimostrato di avere orgoglio e capacità di lottare sia contro l’Olbia (sconfitta al quinto set) che domenica scorsa in casa contro il Marsala (sconfitta per 3-1 con punteggi alti). Le aragonesi sono in netta crescita sia dal punto di vista tecnico che delle condizione fisica.

Osservate speciali in casa Omag – Mr S.Giov in Marignano la fuoriclasse e vincitrice di tantissimi trofei, anche internazionali, Serena Ortolani opposto e Salimatou Coulibaly, schiacciatrice ex Olbia. Completano il sestetto tipo la giovane palleggiatrice Alice Turco, le centrali Claudia Consoli e l’esperta Alessia Mazzon ex Mondovì in A2, la forte schiacciatrice Martina Brina e il libero Ilaria Bonvicini due stagioni fa alla Saugella Monza di A1. La partita Omag – Mr S.Giov in Marignano vs Seap Dalli Cardillo Aragona sarà trasmessa in diretta sul canale youtube Volleyball World a partire dalle ore 15:50.