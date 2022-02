Pallavolo Aragona, coach Micoli approda a Bergamo: probabile l'arrivo di Giangrossi

Stefano Micoli è il nuovo allenatore del Volley Bergamo 1991: questa la decisione della società dopo le dimissioni rassegnate la scorsa settimana da Lino Giangrossi. Un rientro in corsa per il tecnico orobico che ha lasciato la panchina della Seap Dalli Cardillo Aragona per fare ritorno nella sua città. Non poteva esserci addio “migliore” per lui, visto che l’ultima panchina siciliana è stata caratterizzata dalla clamorosa e perentoria vittoria di Aragona contro la Green Warriors Sassuolo.

La notizia era nell’aria, con conferme più o meno velate e soprattutto le parole dello stesso Micoli che aveva sottolineato come una panchina di A1 alla sua età (54 anni) fosse l’occasione da cogliere al volo. Il dimissionario Giangrossi dovrebbe approdare proprio a Porto Empedocle, un incrocio che fino a pochi giorni fa era impensabile.

Eloquenti sono state anche le parole del presidente di Aragona, Di Giacomo: “Non potevo rubare la carriera a questo grandissimo allenatore, si tratta di una grande occasione, perché Bergamo rappresenta il top del volley femminile in Italia e in Europa”. Intanto, archiviata la straordinaria vittoria contro il Sassuolo di domenica scorsa, è nuovamente tempo di campionato per la Seap Dalli Cardillo Aragona che domani, mercoledì 16 febbraio, ritorna in campo, al PalaMoncada di Porto Empedocle, per ospitare un’altra corazzata del girone A di Serie A2: il San Giovanni in Marigano, terza forza del campionato con 32 punti.