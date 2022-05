Pallavolo Aragona: il capolavoro di coach Giangrossi in numeri

Sono passati diversi giorni dal miracolo sportivo compiuto dalla Seap Dalli Cardillo Aragona, formazione che è riuscita a salvarsi in A2 dopo una stagione non proprio semplice. I pronostici non erano certo dalla parte delle agrigentine che però non hanno mai mollato un centimetro, come anche il loro allenatore, Lino Giangrossi. Chiamato in corsa a febbraio per sostituire Stefano Micoli in uno scambio reciproco con Bergamo, Giangrossi è riuscito a imporre le proprie idee dopo un avvio incerto.

Il suo debutto sulla panchina di Aragona non è stato dei migliori: Micoli ha guidato la Seap Dalli Cardillo fino alla bella vittoria contro Sassuolo (3-0), poi coach Giangrossi è stato protagonista delle ultime due sfide della regular season, un doppio ko (in entrambi i casi 0-3) contro Macerata e Sant’Elia. Le siciliane hanno terminato la stagione “regolare” al penultimo posto del girone A con appena 14 punti, un bottino che faceva propendere gran parte dei commentatori per il disfattismo.

Invece Aragona si è compattata alla grande, totalizzando nelle 8 gare della Pool Salvezza un numero maggiore di punti rispetto a quelli delle precedenti 22. La Seap Dalli Cardillo si è classificata seconda, ottenendo l’ultimo posto disponibile per la salvezza giungendo a quota 30, grazie a 5 vittorie e tre sconfitte, una delle quali al tie-break. I 16 punti sono stati determinanti per battere la concorrenza e festeggiare un traguardo prestigioso. A rendere ancora più speciale quello che ha fatto Giangrossi ci ha pensato il ritardo di Aragona rispetto alle altre squadre.

Come già detto, le siciliane hanno preso parte alla Pool con 14 punti già in cascina, mentre le formazioni che hanno sfiorato il mantenimento della categoria erano in condizioni migliori. L’Anthea Vicenza, ad esempio, aveva 20 punti, mentre il Club Italia 19, un gap che non ha spaventato la compagine agrigentina che ha sempre creduto nel sorpasso.