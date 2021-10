Olbia-Aragona, le parole di coach Micoli e capitan Moneta a 2 giorni dal debutto

Sicilia contro Sardegna, ma soprattutto due realtà pallavolistiche a confronto che vogliono iniziare nel migliore dei modi questo campionato di A2. Il conto alla rovescia verso il primo incontro della Pallavolo Aragona è sempre più stringente: la formazione agrigentina sarà impegnata ad Olbia domenica 10 ottobre, un impegno che è subito complesso ma che la squadra vuole affrontare con determinazione. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match, l’allenatore Stefano Micoli e il capitano Serena Moneta hanno fatto intendere quanta fiducia ci sia nell’ambiente a 48 ore dall’atteso esordio.

Coach Micoli ha analizzato i punti di forza dell’avversario: “Sono particolarmente contento del lavoro che abbiamo svolto, ci avviciniamo alla partita con estrema fiducia. Olbia è una squadra molto dotata dal punto di vista fisico e dovremo stare attenti a non farci sorprendere dal loro muro”. Capitan Moneta si è detta ottimista e ambiziosa: “Vogliamo continuare a fare bene, come successo in questi giorni. Abbiamo visionato le nostre avversarie e ora abbiamo gli ultimi due giorni per preparare al meglio la partita. C’è stato un buon laboro in palestra e penso che dalle amichevoli si sia visto. Promettiamo sicuramente di far divertire, i tifosi, ma anche noi. Di certo spero do poter andare sempre più in alto in termini di obiettivi”.