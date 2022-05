Coach Giangrossi lascia Aragona e torna a guidare il Markopoulos

Prima il miracolo siciliano e poi il ritorno all’estero. Pasqualino Giangrossi ha deciso di tornare in Grecia per allenare il Markopoulos, società di volley a cui è rimasto affezionato, come sottolineato dallo stesso coach. Il suo obiettivo, infatti, è stato quello di “continuare il viaggio da dove si era interrotto”. La formazione ellenica femminile è stata guidata da Giangrossi già in due occasioni, molto recenti tra l’altro: nel 2019-2020 e nel 2020-2021 è stato la guida del Markopoulos, prima della nascita della figlia e del ritorno in Italia.

La stagione 2021-2022 è terminata nel modo migliore per il tecnico di Rieti, con la salvezza insperata ma meritata della Seap Dalli Cardillo Aragona: la panchina è stata accettata in corsa dopo l’addio di Stefano Micoli, con Giangrossi capace di arrivare secondo nella decisiva Pool Salvezza della Serie A2.