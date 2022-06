Anche il viceallenatore Fabio Tisci lascia lo staff della Pallavolo Aragona

Da qualche settimana si sa già che la Seap Dalli Cardillo Aragona non sarà guidata nel corso della stagione 2022-2023 da Lino Giangrossi, artefice dell’incredibile salvezza ottenuta in A2 nel campionato terminato di recente. Il tecnico ha deciso di accettare la proposta del Markopoulos, società ellenica di cui aveva già fatto parte negli anni scorsi. La formazione agrigentina non ha ancora comunicato chi sarà il nuovo coach per un’esaltante stagione in A2, intanto un’altra parte dello staff se ne va. Si tratta di Fabio Tisci, che ha lavorato come viceallenatore proprio con Giangrossi nel post-Micoli.

Le indiscrezioni più insistenti parlano del suo approdo in Lombardia, per la precisione al Nardi Volta che ha appena fallito la promozione in A2 dopo un ottimo campionato di vertice nel girone C di B1. Originario di Putignano, classe ’86, nell’ultima stagione è stato allenatore anche del Desi Palmi, sempre in B1. Nonostante la giovane età, vanta un curriculum di tutto rispetto con tante importanti esperienze alle spalle di vice e assistente allenatore nonché di scoutman in tutti i campionati nazionali. Dalla Serie B alla Serie A1 e con esperienze anche in settore giovanili importanti come Sassuolo e Orago.