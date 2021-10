La Pallavolo Aragona si illude ma viene rimontata da Olbia

Finisce 3-2 per la formazione sarda l'esordio in campionato della Seap Dalli Cardillo

Con il risultato di tre set a due latorna in Sicilia sconfitta ma con un punto in classifica dopo più di due ore mezza di autentica battaglia. Le ragazze di coach Micoli vincono i primi due set agevolmente, entrambi, anche grazie ad una sontuosa prova di Sara Stival che realizza più di trenta punti, ma le sarde riequilibrano lo svantaggio con un doppio

Nel quinto set, probabilmente complice anche la stanchezza ed il lungo viaggio, Aragona cede nel finale 15-12 ma esce comunque a testa alta dal palasport comunale di Golfo Aranci. Questi i parziali: 20-25; 20-25; 25-21; 25-21; 15-12. Domenica prossima esordio casalingo al PalaMoncada: in arrivo la Sigel Marsala (vincente in casa contro Sassuolo con un netto 3-0) per un derby che si preannuncia già molto agguerrito