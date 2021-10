Pallavolo Aragona: -2 al derby con Marsala, c'è voglia di riscatto dopo la rimonta di Olbia

Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione del match dellacontro ladi domenica 17 ottobre, alle ore 17. Sono intervenuti il vice allenatore, la centralee la schiacciatrice montenegrina. Quest’ultima ha spiegato come si sta ambientando nel nostro paese: “Sono felice di far parte di questa squadra e di disputare un campionato del genere. Finora abbiamo disputato tante amichevoli e una sola gara ufficiale, per spiegare come è stato il mio impatto preferisco rispondere tra qualche settimana. L’Italia è famosa per la qualità tecnica, un marchio di fabbrica è il gioco veloce e spinto e l’adattamento su questi tempi è la mia priorità. Andando avanti, capirò se ci sono cose in cui devo migliorare”.

Turchi si è detto ottimista dopo la sconfitta di Olbia di una settimana fa: “C’è un ampio margine di miglioramento, non ha funzionato bene il sistema muro/difesa che ci ha condizionato nella seconda parte della partita in Sardegna. Siamo comunque soddisfatti per i due set vinti e i tanti punti della Stival. Quello con Marsala sarà un secondo esordio, si gioca in casa e ci aspettiamo un tifo caloroso. Stiamo preparando l’incontro in base ai nostri punti di forza per fronteggiare l’avversario con cognizione di causa”.

Infine, Benedetta Cometti ha suonato la carica dopo l’unico punto conquistato all’esordio: “La voglia di giocare è tanta, soprattutto dopo una sconfitta come quella di Olbia. Vogliamo riscattarci e il pubblico sarà il nostro giocatore in più. Il derby con Marsala è molto sentito daremo il nostro meglio e cercheremo di reagire nei momenti chiave. Siamo giovani, ma non è una giustificazione per la rimonta subita in Sardegna, forse abbiamo pensato di aver già vinto dopo i primi due set, ma la pallavolo è uno sport sempre aperto, lavoreremo sulle nostre emozioni”.