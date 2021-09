In arrivo ad Agrigento due allenamenti congiunti per la Pallavolo Aragona

È iniziata la quinta settimana di lavoro per la Seap Dalli Cardillo Aragona. La formazione di coach Stefano Micoli prepara l’esordio nel campionato di Serie A2 del prossimo 10 ottobre sul campo dell’Olbia. Capitan Moneta e compagne alterneranno sedute di allenamento in sala pesi al mattino ed esercizi tecnico – tattici nel pomeriggio al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.

Previsti nel corso di questa settimana due allenamenti congiunti per provare schemi e valutare la condizione fisica. La Seap Dalli Cardillo Aragona domani, mercoledì 22 settembre, ospiterà al “Pippo Nicosia” la Rizzotti Design Pallavolo Catania, formazione che milita nel girone B del campionato di Serie A2. Il test match è in programma alle ore 17. Il secondo allenamento congiunto settimanale è in programma sabato 25 settembre, sempre alle ore 17 al palasport di Agrigento, con il Volley Terrasini, formazione neo promossa in Serie B1 e di buona caratura, nelle cui fila militano due ex biancazzurre Barbara Murri e Valentina Biccheri.

Per assistere ad entrambe le partite è necessario esibire il green pass. I due allenamenti congiunti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Seap Dalli Cardillo Aragona all’indirizzo: Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube.