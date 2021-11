A2: una delicata sfida salvezza per Aragona, sabato la sfida contro Sant'Elia

Ancora un match casalingo, il secondo di fila, per lache per la decima e penultima giornata del girone di andata del campionato diriceverà la visita dell’. La gara è programmata per sabato sera, 27 novembre, alle ore 20:30, al PalaMoncada di Porto Empedocle e mette in palio punti importantissimi per la salvezza. Entrambe le formazioni occupano la parte bassa della classifica: l’Aragona è penultima con, il Sant’Elia è terzultimo a quota 6. La sfida, dunque, si preannuncia combattuta, con la Seap Dalli Cardillo Aragona che proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare la seconda vittoria della stagione, la prima in casa.

Coach Stefano Micoli potrebbe recuperare l’opposta Sara Stival, assente per infortunio dalla terza giornata di campionato, dallo scorso 24 ottobre. Non sarà, invece, della partita la schiacciatrice Nadine Zech, ancora non al meglio della condizione fisica. Le aragonesi si alleneranno tutti i giorni, fino a sabato mattina, anche con doppie sedute di lavoro per arrivare al top della condizione sia fisica che mentale alla partita, quasi certamente, più importante del girone di andata. Il prossimo primo dicembre capitan Moneta e compagne recupereranno il match casalingo contro il Busto Arsizio che non si è disputato lo scorso 31 ottobre a causa dell’allerta meteo diramata in Sicilia per le cattive condizioni meteorologiche.

La partita di recupero della quarta giornata si disputerà al PalaMoncada con inizio alle ore 20:30. Ma l’attenzione e la concentrazione delle giocatrici è tutta rivolta all’importantissima sfida contro il Sant’Elia che potrebbe dare una svolta al campionato. Il sestetto aragonese confida anche sull’apporto del pubblico per conquistare l’intera posta in palio. Rispetto alla Seap Dalli Cardillo Aragona, il Sant’Elia ha finora vinto due partite e ne perse 6, conquistando 9 set e perdendone 20. L’Assitec Sant’Elia è una squadra battagliera che dispone di un buon organico con tante giocatrici di esperienza, alla quali si è aggiunta il forte opposto Emanuela Fiore, ingaggiata la scorsa settimana dalla Pallavolo Sicilia Catania di Serie A2, girone B.

Il sestetto base della formazione allenata da Emiliano Giandomenico è composto da Federica Saccani in palleggio, ex Montale di A2, l’opposto Emanuela Fiore, le centrali Alessia Montechiarini dal Cerignola di B1 e Ylenia Vanni (classe ’84) dal Perugia di B1, dai posti quattro Silvia Lotti ex Soverato di A2 e Chiara Costagli in arrivo dal Vallefoglia in A2. Nel ruolo di libero gioca Martina Lorenzini, due stagioni fa al Marsala in A2. In organico anche l’ex opposto della Pallavolo Sicilia Catania, Chiara Muzi. La partita sarà possibile seguirla in diretta sul canale YouTube di Volleyball World a partire dalle ore 20:25.