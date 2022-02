A2: Pallavolo Aragona senza paura in Lombardia per affrontare la capolista Brescia

La Seap Dalli Cardillo Aragona sta ultimando la preparazione per la partita di domenica 6 febbraio, alle ore 16, sul campo della capolista Millenium Brescia. La squadra di coach Stefano Micoli si è allenata anche ieri pomeriggio, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, e poi oggi partirà alla volta della Lombardia.

La centrale della Seap Dalli Cardillo Aragona, Benedetta Cometti, presenta così la sfida: “Brescia parte sicuramente favorito contro di noi, è una compagine costituita da ottimi elementi, provenienti anche dalla Serie A1. Si sono anche rafforzate con l’arrivo di Piva ed è per me una delle principali candidate al salto di categoria. Arriviamo alla sfida contro Brescia cariche al punto giusto dopo la vittoria contro Altino e la precedente buona prestazione contro il fortissimo Busto Arsizio, nonostante la sconfitta. Siamo consapevoli di essere migliorate tanto e abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Il nostro obiettivo domenica pomeriggio è di provare a strappare punti alla corazzata Brescia, provando a ripetere la prestazione del match di andata, quando abbiamo giocato una buona pallavolo, sfiorato l’impresa e poi perso al quinto set”.

Ha poi aggiunto: “Ci siamo preparate al meglio durante la settimana, studiando nei minimi particolati anche il nostro prossimo avversario attraverso alcuni video. Siamo consapevoli che sarà una partita difficilissima e complicata perché giocare sul loro campo non sarà semplice; avranno il tifo dalla loro parte e il fattore campo alla fine potrebbe essere decisivo e fare la differenza. Non partiamo per niente sconfitte, siamo ottimiste e proveremo a dare del filo da torcere al Brescia”.