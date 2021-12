A2: Pallavolo Aragona, il 2021 termina con un derby da conquistare

Si chiude con una trasferta in terra siciliana il 2021 per la. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie A2, girone A, di domenica 26 dicembre, le ragazze di coach Stefano Micoli sfideranno, al "PalaBellina" di, la Sigel del neo allenatore. Il derby è programmato alle ore 17 e sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul canale youtube di Volleyball World.

La gara si preannuncia ricca di emozioni anche per la posta in palio, importantissima per entrambe le formazioni momentaneamente in lotta per obiettivi differenti. Le padrone di casa della Sigel Marsala, dopo aver espugnato il campo del Sassuolo, vogliono dare continuità ai risultati e risalire ulteriormente in classifica per rincorrere la zona play off, mentre la Seap Dalli Cardillo Aragona è obbligata a portare a casa punti fondamentali per continuare a sperare di evitare i play out.

La squadra aragonese continua a preparare la partita con tanta concentrazione e attenzione ai dettagli. Coach Stefano Micoli potrà contare sul definitivo rientro dei "martelli" Stival e Zech, tra le migliori in campo nel match casalingo contro l'Olbia. La Seap Dalli Cardillo Aragona si allenerà anche la vigilia e il giorno di Natale per arrivare al top della condizione sia fisica che mentale al match contro il Marsala.