A2: Marsala non teme la Pallavolo Aragona, Sigel agguerrita in vista del derby di oggi

Lavuole continuare a risalire la classifica galvanizzata dalla imprevista vittoria in casa del Sassuolo e che ha coinciso con la ‘prima’ sulla panchina delle trapanesi di coach. Il derby siciliano di oggi contro lasarà dunque l’occasione per vedere all’opera due squadre ben attrezzate per questo campionato e che esprimono una pallavolo di alto livello. La Seap Dalli Cardillo Aragona cerca i tre punti per evitare i play out.

Coach Stefano Micoli potrà contare rientro delle attaccanti Stival e Zech, tra le migliori in campo nel match casalingo contro l’Olbia. Il match dell’andata si è concluso con il successo per 3-1 di Marsala. Cosí Aurora Pistolesi, attaccante della Sigel Marsala in vista della sfida contro Aragona: “Loro verranno in casa nostra con la chiara intenzione di giocare per vincere, trattandosi di una squadra assetata di punti. Questo noi lo sappiamo. Ci stiamo allenando duramente da una settimana e seguendo dettagliatamente tutte le indicazioni fornite dallo staff proprio per sbagliare il meno possibile e non lasciare punti per strada consegnandoli ad Aragona. Del nostro avversario non abbiamo paura. In un periodo così duro, in quanto per tutti è Natale e l’attenzione quando andiamo in campo deve restare ugualmente alta, è bello sapere di avere il sostegno del pubblico che stimola e incoraggia le sue atlete. Sigel Marsala vive di una organizzata e calorosa realtà del tifo che si è dimostrata vicino alla squadra e lo sarà in questa occasione per poterne condividere le emozioni e l’essenza che porta un appuntamento casalingo di questa importanza”.