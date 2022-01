A2: la fortuna è tutta dalla parte di Busto Arsizio, sconfitta immeritata per Aragona

Il 2022 si apre con un match in trasferta per lain Lombardia: la sfida del PalaBorsani contro lanon tradisce le attese della vigilia, ma i punti per le ragazze di coach Micoli non sono arrivati. Non si è trattato di un match semplice per le Cocche padrone di casa, da poco rientrate a pieni ranghi ma condizionate dall’assenza di capitan Cialfi: le siciliane, falcidiate dalla situazione sanitaria (assente il libero titolaretra le altre), ma guidate dalla calma olimpica di Caracuta in regia, hanno approcciato la gara mettendo in campo un gioco pulito ed efficace fino alle fasi finali della prima frazione.

Il maggior tasso tecnico a disposizione di coach Lucchini ha però saputo fare la differenza nei momenti decisivi (da 20-19 a 25-22); lo stesso è valso anche nei parziali successivi, con la Futura bloccata in lunghe fasi di equilibrio fino agli sprint conclusivi che hanno portato al risultato di 3-0. La mattatrice del pomeriggio è stata Bici, autrice di 19 marcature.

Queste le parole di coach Micoli a fine partita: “Busto ha risolto i set con colpi di gran tecnica nei finali, abbiamo retto finchè abbiamo potuto senza approfittare per strappare anche solo un set; non abbiamo concretizzato alcune situazioni vantaggiose, è questione di età e di esperienza. Ci serve allenarci ancora meglio, la situazione sanitaria è quella che è e speriamo di tornare a pieno ritmo al più presto”.

Capitan Caracuta si è invece così espressa: “Dobbiamo vendere cara la pelle su ogni pallone; sono contenta della prestazione della squadra ma dobbiamo essere più ciniche, siamo giovani ma serve metterci più coraggio. Vogliamo lavorare per racimolare più punti possibili: sappiamo di poter fare di più anche in queste gare, dobbiamo proseguire con convinzione”. Il tabellino del match:

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO-SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA 3-0 (25-22, 25-21, 25-22)

Busto Arsizio: Bici 19, Bassi ne, Angelina 15, Badini ne, Morandi, Lualdi ne, Demichelis 6, Sartori 8, Landucci, Biganzoli 5, Sormani ne, Casillo4, Milani ne, Garzonio (L). All. Lucchini.

Aragona: Bisegna ne, Zech 4, Ruffa (L), Caracuta 3, Casarotti ne, Zonta 1, Cometti 5, Negri 7, Dzakovic 12, Stival 10. All. Micoli.