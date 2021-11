A2: un’eroica Aragona spaventa Brescia ma non basta, le ospiti rimontano e vincono 3-2

Unaeroica si arrende solamente al tie break alla corazzatache passa al PalaMoncada dopo aver sudato le proverbiali sette camicie. Senza le infortunate Stival, Caracuta, Zech, e con Cometti, Moneta e Bisegna non al meglio della, la squadra di coach Micoli sfiora la clamorosa vittoria. Avanti due set a zero, con Dzakovic e Zonta in grande spolvero, il Brescia rischia di cadere nuovamente in campionato ma la salvano Bianchini (MVP del match con 26 punti) e l'esperienza di Bartesaghi, Cvetnic e Ciarrocchi. La Seap Dalli Cardillo Aragona alla fine escedel folto e caloroso pubblico e con la consapevolezza di essere una squadra che può giocarsela a viso aperto con qualsiasi avversario.

Il punto conquistato, il quinto dopo cinque partite (l'Aragona deve recuperare il match in casa contro Busto Arsizio) dà fiducia e morale per le prossime e imminenti sfide di campionato contro Sassuolo e Macerata. L’Aragona è scesa in campo con la giovanissima Casarotti in palleggio, Zonta nel ruolo di opposto, Negri e Cometti centrali, Moneta e Dzakovic martelli-ricevitori, Vittorio libero. Nel corso del match sono entrate Bisegna e Ruffa, le uniche giocatrici disponibili in panchina. La Millenium Brescia ha iniziato la partita con il sestetto base: Morello al palleggio, Bianchini opposto, Ciarrocchi e Fondriest al centro, la croata Cvetnic e Tanase attaccanti di banda, Scognamillo libero. Spazio nel corso della partita a Bartesaghi, Caneva e Giroldi.

Il primo set inizia nel segno dell'equilibrio con Brescia fin troppo fallosa e la Seap Dalli Cardillo Aragona molto concentrata e determinata sia a muro che in battuta. Si gioca punto a punto con sorpassi e controsorpassi. La giovane Casarotti distribuisce bene il gioco e Aragona, nel finale, trova il guizzo vincente per portare a casa il set. Dzakovic mette a terra il pallone del 25-23. Il secondo set è la fotocopia del primo, con le due squadre a darsi battaglia fino alla fine. La Seap Dalli Cardillo Aragona giganteggia a muro e sul 20 a 18 non si lascia più riprendere dalle quotate avversarie. E' ancora la mancina montenegrina a siglare il punto del 25-19 e del clamoroso ma meritato due a zero.

Nel terzo set il sestetto ospite spinge sull'acceleratore, complice un vistoso calo fisico delle padrone di casa: 10-16 e 16-21. L'ottimo gioco di squadra del Brescia non lascia spazio alla rimonta della Seap Dalli Cardillo Aragona che crolla sotto i colpi di Bianchini e compagne: 19-25. Il quarto set è bello e avvincente con Brescia che scappa via sul 3 a 12, ma la squadra di Micoli riesce a compiere una strepitosa rimonta fino ad arrivare al 19 a 21. Sul più bello finisce la benzina in casa Aragona e Brescia chiude in crescendo il parziale, ancora, 19-25. Il quinto set è combattuto fino al cambio campo: 7-8. Ma la Seap Dalli Cardillo Aragona non ne ha più e alza anzitempo bandiera bianca lasciando campo alle avversarie che chiudono 11-15.

La giocatrice MVP del match è stata la schiacciatrice Marika Bianchini, che ha ricevuto in premio una bottiglia magnum del pregiato vino “Centuno” realizzato e messo in palio dalla famosa e storica cantina vinicola CVA Canicattì, che per il quarto anno consecutivo è sponsor della Seap Dalli Cardillo Aragona. A consegnare il premio alla giocatrice del Brescia, un ospite d’eccezione, il Comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il Colonnello Vittorio Stingo. Il tabellino del match:

PALLAVOLO ARAGONA-MILLENIUM BRESCIA 2-3 (25-23, 25-19, 19-25, 19-25, 11-15)

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Moneta 4, Negri 12, Casarotti 4, Dzakovic 25, Cometti 4, Zonta 21, Vittorio (L), Bisegna 1, Ruffa. Non entrate: Zech, Stival, Caracuta. All. Micoli.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Ciarrocchi 11, Bianchini 26, Tanase 6, Fondriest 9, Morello 4, Cvetnic 20, Scognamillo (L), Bartesaghi 17, Caneva, Giroldi. Non entrate: Sironi, Blasi, Tenca (L). All. Beltrami.