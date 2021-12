A2: due brutti set e una reazione tardiva, Aragona cede in casa con Busto Arsizio

Niente da fare per lacontro una concretanel recupero della quarta giornata di andata del campionato di, girone A. Il sestetto di Matteo Lucchini non tradisce le attese della vigilia e con un perfetto gioco di squadra sbanca il PalaMoncada e porta a casa l'intera posta in palio. La Seap Dalli Cardillo Aragona ha giocato bene, ma nel primo e nel secondo non ha saputo reggere il confronto con le avversarie.

Le padrone di casa, ancora prive di Stival e Zech, scendono in campo con Caracuta al palleggio, Zonta opposto, Negri e Cometti centrali, Moneta e Dzakovic martelli-ricevitori e Vittorio libero. Nel corso del match spazio a Bisegna, Casarotti e Ruffa. La Futura Volley Giovani Busto Arsizio risponde con Demichelis in regia, Bici opposto, Landucci e Sartori al centro, Angelina e Biganzoli in banda e Garzonio libero. In campo anche Monaco, Bassi, Morandi e Sormani. Primo e secondo set senza storia, dominati dal sestetto ospite, nettamente superiore all'Aragona.

Ospiti bene in tutti i fondamentali, con Bici e Angelina sugli scudi. La Seap Dalli Cardillo Aragona trova compattezza tra i reparti nel terzo set e mette alle corde il Busto Arsizio. Le padrone di casa crescono in difesa e ricezione, servono meglio e vanno a segno con continuità. Biganzoli e compagne annullano due palle set ma si arrendono ai vantaggi 27-25 con Dzakovic grande protagonista.

L'Aragona si ferma qui, sul più bello e il Busto Arsizio torna la squadra dei primi due set. Le ospiti non sbagliano più nulla e volano a vincere con merito 3 set a uno. L'opposto Bici è stata premiata come migliore in campo e top scorer del match. Il tabellino della partita:

PALLAVOLO ARAGONA-FUTURA BUSTO ARSIZIO 1-3 (14-25 15-25 27-25 20-25)

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Dzakovic 20, Negri 3, Zonta 7, Moneta 4, Cometti 6, Caracuta 3, Vittorio (L), Bisegna 2, Casarotti 1, Ruffa. Non entrate: Stival, Zech. All. Micoli.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Biganzoli 6, Landucci 8, Demichelis 2, Angelina 26, Sartori 10, Bici 26, Garzonio (L), Bassi, Lualdi, Monaco, Sormani (L), Badini, Osana, Morandi. All. Lucchini.