A2: il covid non risparmia nemmeno la Pallavolo Aragona, 3 positivi nel gruppo squadra

Il Covid non ha risparmiato neanche la. Sono stati giorni difficili anche per la formazione aragonese che ha dovuto fare i conti con la positività aldi due atlete e una componente dello staff del gruppo squadra, le quali hanno immediatamente seguito il periodo di quarantena secondo le disposizioni sanitarie.

Tutta la squadra è stata subito sottoposta ad un primo giro di tamponi che per fortuna non ha evidenziato nessun altro caso di positività. Gli allenamenti, dopo un breve periodo di stop, sono poi proseguiti a gruppi di tre e in orari differenti nel rispetto di tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Tutto il gruppo squadra, ad inizio di questa settimana, è stato sottoposto ad un secondo giro di tamponi di controllo anti Covid-19 e l'esito è stato negativo per tutte le atlete e per tutti i componenti dello staff.

È ancora positiva al Covid una sola giocatrice che rimane in quarantena e prosegue l'iter di isolamento domiciliare. Giovedì è previsto un nuovo giro di tamponi in vista della partenza per la Lombardia dove domenica pomeriggio la squadra di coach Stefano Micoli affronterà la Futura Volley Giovani Busto Arsizio per la quarta quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2.