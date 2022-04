A2: Aragona in trasferta a Milano per continuare a inseguire la salvezza

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha ripreso a pieno regime la preparazione atletica in vista della prossima e importantissima sfida contro il Club Italia Crai Milano. Il match si disputerà sabato 16 aprile, alle ore 20, al PalaMoncada di Porto Empedocle. La partita, valevole per la prima giornata di ritorno della Pool Salvezza, assegna punti fondamentali per la permanenza in Serie A2. La squadra di Lino Giangrossi, reduce dalla vittoria sul campo del Modica per 3-1, è obbligata a vincere per alimentare le speranze di giocare anche il prossimo anno nella seconda massima serie del campionato italiano di pallavolo femminile.

Con il Marsala matematicamente salvo, l’ultimo posto disponibile se lo contendono, momentaneamente, ben cinque formazioni e con questa attuale classifica: Club Italia Crai Milano 25 punti (con una gara ancora da recuperare in casa, il 7 maggio, contro il Marsala); Anthea Vicenza 24 punti, Rizzotti Design Catania 22 punti, Sant’Elia 20 punti e Seap Dalli Cardillo Aragona 20 punti. Dunque, classifica alla mano, la gara di sabato sera è da vincere per capitan Caracuta e compagne per continuare la rincorsa alla salvezza.

La Seap Dalli Cardillo Aragona svolgerà anche doppie sedute di lavoro, tra sala pesi e palasport Pippo Nicosia di Agrigento, per arrivare al top della condizione, sia fisica che mentale, al match contro le giovani azzurrine allenate dal tecnico federale Marco Mencarelli. La sfida si annuncia avvincente ed emozionante, e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Volleyball World Tv. La squadra di coach Giangrossi confida anche nell’apporto del pubblico per centrare la vittoria contro un avversario forte e completo in ogni reparto.

Il Club Italia Crai Milano, che nel match di andata s’impose per 3-0, è una squadra molto fisica, nonostante la giovanissima età di tutte le atlete in organico, nate tra il 2002 e il 2006. Il sestetto base è composto da Pelloia al palleggio, Adelusi nel ruolo di opposto, Acciarri e Marconato al centro, Nervini e Ituma martelli-ricevitori, Barbero libero. Otto ragazze della squadra Club Italia Crai Milano hanno fatto parte della rosa dell’Italia under 18 in Messico centrando la medaglia d’argento al recente campionato mondiale di categoria.