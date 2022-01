A2: Aragona torna ad allenarsi, ma la partita di domenica contro Ravenna è stata rinviata

È tornata ad allenarsi lain vista della partita di domenica prossima, contro l'Olimpia Teodora Ravenna. Il match, il quale era stato programmato alle ore 15:00 al, sarebbe stato valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di, girone A. Le siciliane salteranno dunque la seconda trasferta di fila, dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

La ripresa degli allenamenti è avvenuta a ranghi completi al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. È tornata in gruppo il libero titolare Federica Vittorio, che torna a disposizione di coach Micoli per la sfida contro Ravenna. La Seap Dalli Cardillo Aragona era pronta ad allenarsi per l'intera settimana, anche con doppie sedute di allenamento. La partenza per Ravenna, prevista per sabato 22 gennaio, dunque non ci sarà.

Questo è quanto comunicato dalle avversarie nelle ultime ore: “Considerato il persistere dei casi di positività al Covid registrati settimana scorsa nel gruppo squadra, la gara dell’Olimpia Teodora, in programma per domenica prossima, 23 gennaio, al PalaCosta, contro Seap Dalli Cardillo Aragona, è stata rinviata a data da destinarsi".