A2: Aragona sconfitta a Busto Arsizio, anche le avversarie insoddisfatte nonostante i 3 punti

La delusione è stata grande, ma non sono mancati gli spunti positivi. Laha ceduto ieri in trasferta contro, uno 0-3 che però non racconta in maniera veritiera l’andamento del match. Le agrigentine avrebbero meritato almeno la conquista di un set e persino le avversarie lombarde hanno riconosciuto la

Ecco ad esempio le parole del coach della Futura Giovani, Matteo Lucchini: “Dico la verità, la partita non mi è piaciuta: abbiamo la giustificazione di essere appesantiti dai carichi dell’allenamento, ma potevamo fare di più su alcuni palloni. Ci prendiamo questi 3 punti sapendo che il mese di febbraio sarà veramente tosto: stiamo comunque lavorando bene e sono certo che arriveremo agli appuntamenti importanti ben preparati”.

Sospiro di sollievo anche da parte della centrale Luisa Casillo: “Sono contenta di questa vittoria, è da tanto che non giochiamo e vincere fa sempre bene; lavorare senza la partita è dura, sono felice di questi 3 punti fondamentali e ora ci mettiamo in attesa di Macerata tra due settimane. In allenamento stiamo caricando moltissimo, dobbiamo mettere benzina per febbraio e va bene così”.