A2: Aragona riprende la preparazione in vista dei temuti play-out

È ripresa a pieno regime la preparazione atletica della Seap Dalli Cardillo Aragona in vista dell'inizio della seconda e decisiva fase per quel che riguarda la Serie A2 di volley femminile: la poule retrocessione, i play-out contro le quartultime formazioni classificate nel girone B del campionato in questione. Il sestetto aragonese affronterà, in partite di andata e ritorno, l’Anthea Vicenza, il Club Italia Crai, la Pallavolo Sicilia Catania e l’egra PVT Modica.

La Seap Dalli Cardillo Aragona è in attesa di conoscere il calendario degli incontri e nel frattempo, agli ordini di coach Giangrossi, si allena al PalaNicosia di Agrigento. Tutte le giocatrici sono a disposizione dello staff tecnico. Lavora in gruppo anche la centrale Benedetta Cometti, pronta a tornare in campo dopo l'infortunio alla caviglia del piede destro.