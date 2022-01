A2: Aragona riprende gli allenamenti, tra 5 giorni si torna in campo

Ripresa degli allenamenti in casa Seap Dalli Cardillo Aragona in vista del ritorno in campo di domenica 30 gennaio. La squadra di coach Stefano Micoli, per la sesta giornata di ritorno del campionato di A2, affronterà la Tenaglia Altino Volley, fanalino di coda del girone A. Il match è programmato alle ore 15 e si disputerà al PalaMoncada di Porto Empedocle.

La partita di andata, in Abruzzo, ha visto trionfare la formazione aragonese con il punteggio di 3-1. La Seap Dalli Cardillo Aragona, che deve ancora recuperare due partite (in casa contro Marignano e in trasferta contro Ravenna), si allenerà per l’intera settimana alternando sedute in sala pesi e al PalaNicosia di Agrigento, per poi ultimare la preparazione tecnico – tattica al PalaMoncada di Porto Empedocle. L’Altino è sicuramente un avversario alla portata di Stival e compagne. La squadra abruzzese ha zero punti in classifica, mentre la Seap Dalli Cardillo Aragona occupa il penultimo posto con 8 punti. I punti di forza della Tenaglia Altino Volley sono l’opposto Julia Kavalenka di nazionalità portoghese, la forte palleggiatrice Eleonora Gatto, l’esperta schiacciatrice Monica Lestini e la centrale Asya Zingoni.

Completano il sestetto base la centrale Martina Spicocchi, la schiacciatrice Beatrice Meniconi e il libero Alessia Mastrilli. In organico anche la palleggiatrice Aurora Di Arcangelo, l’opposto Federica Comotti e la schiacciatrice Carola Ollino. La partita, come consuetudine, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Volleyball World dalle ore 14:55.