A2: Aragona pensa già a Sassuolo, l'ex Moneta torna in Sicilia da avversaria

Ripresa degli allenamenti in casa Seap Dalli Cardillo Aragona. Archiviata la sconfitta contro la capolista Brescia per 3-1, la formazione aragonese prepara adesso la prossima sfida di campionato. Per l'ottava giornata di ritorno della Serie A2, girone A, Stival e compagne ospiteranno il forte Sassuolo dell'ex capitano Serena Moneta. La partita si disputerà domenica 13 febbraio, alle ore 15:30, al PalaMoncada di Porto Empedocle. Il match si preannuncia equilibrato e ricco di emozioni, anche per l'importanza della posta in palio.

La Seap Dalli Cardillo Aragona, penultima in classifica con 11 punti, è alla ricerca di punti play out da portare poi nella seconda fase della stagione, la poule salvezza, che inizierà al termine della regular season. Il Sassuolo, invece, è in piena corsa per la disputa dei play off per la promozione in Serie A1. La squadra di coach Stefano Micoli è in netta crescita e confida anche sull'apporto del pubblico per cercare di portare a casa la vittoria. La Seap Dalli Cardillo Aragona, come di consueto, svolgerà un'intera settimana di allenamento, tra sedute in palestra e lavoro tecnico - tattico sia al palasport Pippo Nicosia di Agrigento che al PalaMoncada di Porto Empedocle.

Il Sassuolo è senza ombra di dubbio un avversario temibile, completo in ogni reparto con atlete molto forti che hanno alle spalle parecchi campionati in Serie A. La squadra nero-verde, allenata da coach Venco, è reduce dalla netta vittoria casalinga 3-0 contro l'ambizioso Busto Arsizio. Il sestetto base è composto dalla palleggiatrice Balboni, dall'opposto Rasinska, dalle centrali Busolini e Civitico e dai martelli - ricevitori Gardini e Moneta. Nel ruolo di libero gioca Rolando.