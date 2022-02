A2: Aragona ha già archiviato la vittoria su Altino, domenica il match contro Brescia

Archiviata la bella vittoria contro l’Altino Volley, la Seap Dalli Cardillo Aragona prepara la prossima e impegnativa partita del campionato di Serie A2, girone A. Domenica prossima, 6 febbraio, il sestetto di coach Stefano Micoli sarà di scena a Brescia contro la corazzata Banca Valsabbina Millenium. Il match è programmato alle ore 16 e si disputerà al palasport “Jimmy George Montichiari” di Brescia.

I favori del pronostico sono tutti per le “leonesse” lombarde allenate da Alessandro Beltrami. Il Brescia è una squadra fortissima, completa in ogni reparto e che punta senza mezzi termini alla promozione in A1. Nel sestetto base giocano atlete dall’indiscusso valore tecnico come le schiacciatrici Cvetnic e Piva, e le centrali Ciarrocchi e Fondriest, magistralmente dirette in regia dalla palleggiatrice Morello.

La Seap Dalli Cardillo Aragona, c’è da scommettere, proverà a dare del filo da torcere alle padrone di casa, cercando di ripetere la convincente prestazione offerta contro l’Altino domenica scorsa e contro il Busto Arsizio nell’ultima recente trasferta di campionato. Capitan Caracuta e compagne anche oggi svolgeranno un’intesa seduta di allenamento per preparare nel migliore dei modi la sfida contro il Brescia.