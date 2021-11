A2: torna ad allenarsi la Pallavolo Aragona in vista del complicato match con Brescia

È tornata ad allenarsi a pieno regime la, reduce dalla prima e meritata vittoria nel campionato di Serie A2 di domenica scorsa in trasferta contro la Tenaglia Altino Volley per 3-1. La squadra aragonese, agli ordini di coache del suo vice DaniloTurchi, è già proiettata alla prossima e imminente sfida contro la corazzata e principale indiziata al salto in A1, la. Il match, valido per la settimana giornata di andata della regular season del girone A, si giocherà in anticipo, sabato sera 13 novembre, alle ore 20:30, al PalaMoncada di Porto Empedocle.

Il Brescia di coach Alessandro Beltrami, squadra forte e completa in ogni reparto, con giocatrici esperte e di assoluto valore, domenica scorsa ha perso in casa ed in maniera netta (0-3) lo scontro al vertice con il sempre più sorprendente San Giovanni in Marignano. I punti in classifica delle bresciane sono 14, frutto di 5 vittorie (una al tie-break fuori casa contro il Busto Arsizio): 15 set vinti e 6 persi. Il sestetto base è composto da Morello al palleggio, Bianchini opposto, Ciarrocchi e Fondriest cebtrali, la fuoriclasse croata Cvtnic e Tanase martelli-ricevitori e Scognamillo nel ruolo di libero. In panchina siedono atlete che hanno militato in A2 e sono pronte a dare il proprio contributo come le schiacciatrici Blasi e Bartesaghi, l’opposto Sironi, la centrale Caneva. La seconda palleggiatrice è Giroldi, mentre il secondo libero è la classe 2005, Tenca.

Una squadra, dunque, ben assortita che c’è da scommettere farà di tutto per espugnare il PalaMoncada e riscattare il passo falso del turno precedente. La Seap Dalli Cardillo Aragona ha il morale alto, si sta allenando con intensità e tanta abnegazione, e scenderà in campo per dare battaglia al fortissimo Brescia. Coach Micoli recupera la centrale Benedetta Cometti, reduce da un infortunio al tallone del piede sinistro. L’opposto Stival è quasi del tutto guarita dal problema al braccio e potrebbe partire dalla panchina. Niente da fare, invece, per la “banda” Nadine Zech, il quale infortunio al ginocchio è più grave del previsto e i tempi di recupero sono particolarmente lunghi. Tutte le altre atlete sono in ottime condizioni fisiche e sono galvanizzate dall’ottima singola prestazione nel match salvezza sul campo abruzzese.

La formazione aragonese, nei giorni che precederanno la gara, alternerà sedute al mattino in sala pesi e allenamenti tecnico-tattici al pomeriggio sia al PalaNicosia di Agrigento che al PalaMoncada di Porto Empedocle. La partita Seap Dalli Cardillo Aragona – Millenium Brescia sarà visibile gratuitamente sul canale Youtube di Volleyaball World a partire dalle ore 20:25 con la telecronaca del giornalista Davide Sardo.