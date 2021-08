La Seap Dalli Cardillo pronta all'A2: sarà mister Micoli a guidarla

Nuovo allenatore per la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona. Sarà il tecnico Stefano Micoli, originario di Bergamo, a guidare la squadra in serie A2 per la stagione 2021/2022.

Lunga l'esperienza nazionale e internazionale di Micoli. Nelle stagioni 1993/1994, 1997/1998 e dal 2004 al 2006 è stato vice allenatore ed assistente al Volley Bergamo. Nel 1999 ha debuttato come head coach a Latisana (Udine), per poi proseguire l'esperienza all'Esperia Cremona (dal 2006 al 2008) e Parma (dal 2008 al 2010). Micoli è stato, per due stagioni, assistant coach all'Eczac?ba?? nella Sultan League turca. Poi il ritorno in Italia ad Urbino in A1 (2013-2014), Stefano Micoli ha quindi affrontato una nuova esperienza all'estero, questa volta alla CSM Bucarest in Romania. Poi nuovamente a Urbino (2014-2015) e nella serie A romena accettando la proposta del CSM Targoviste dove è rimasto sino al 3 gennaio 2016. Poco dopo è subentrato alla guida del Neruda Bolzano in A1. Nel 2016-2017 è stato il vice di coach Marco Fenoglio a Novara dove ha conquistato il tricolore mentre il campionato dopo è ritornato a Bergamo, ma da primo allenatore. Una stagione e mezzo a Roma in A2, dove è rimasto sino al 10 dicembre 2019, per proseguire nella medesima stagione come assistente allenatore a Scandicci. Inoltre, il nuovo coach della Seap Dalli Cardillo Aragona è stato assistente della nazionale della Slovacchia ai Campionati Europei del 2019.

In carriera Micoli ha conquistato quattro scudetti tra Italia e Turchia (1998, 2004, 2012, 2017) 1 Champions League (1997), 1 Supercoppa Italiana (2005), 2 Coppe Italia di A1 (1998, 2006) e 1 di A2 (2009).

Il nuovo coach della Seap Dalli Cardillo Aragona Stefano Micoli sarà collaborato dallo staff della scorsa stagione.