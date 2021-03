Volley, la Seap Aragona batte Messina con una partita perfetta

Vittoria sull’Akademia Sant’Anna per 3 a zero con i parziali: 25-19, 25-12, 25-20

Vittoria della Seap Dalli Cardillo Aragona, che giocando una delle migliori partite della stagione e surclassa l’Akademia Sant’Anna Messina per 3 a zero con i parziali: 25-19, 25-12, 25-20. Migliore in campo la capitana Serena Moneta.

Il tabellino dell’incontro:

Seap Dalli Cardillo Aragona: Caracuta 1, Stival 19, Borelli 5, Micheletto 6, Cappelli 16, Vittorio (L) , Moneta 15, Murri n.e., Dell’Amico n.e., Silotto n.e., Baruffi n.e., Ruffa 0. All.: Massimo Dagioni

Akademia Sant'Anna Messina: Escher 6, Bilardi 2, Iannone 9, Marino 11, Composto 5, Giordano 1, Giudice (L) , Rotella 0, Pugliatti n.e., Torre n.e., Boffi 0, Bontorno n.e. All.: Nino Gagliardi

Arbitri: 1° Antonio Maragliano di Casarano 2° Giovanni Roberto Russo di Savona