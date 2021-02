Federazione volley siciliana, Di Giacomo è il nuovo presidente

Il presidente della Seap Dalli Cardillo Aragona Volley, Nino Di Giacomo, è il nuovo presidente regionale del Fipav, la Federazione italiana Pallavolo.

Ad esprimere le congratulazioni per la nomina è stato già il sindaco Franco Micciché: "Voglio fare i miei migliori auguri all'amico Nino Di Giacomo. Le sue doti umane, la sua esperienza, le sue capacità dirigenziali e il suo amore per lo sport in generale sapranno certamente portare quel valore aggiunto alla federazione. E' un orgoglio per noi agrigentini vedere un rappresentante del nostro territorio ricoprire un ruolo così importante".