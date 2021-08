Volley A2, altri due importanti acquisti per la Seap Dalli Cardillo Aragona

Ancora rinforzi per la Seap Dalli Cardillo Aragona che ha perfezionato l’acquisto di due giovani atlete per l’imminente stagione in serie A2.

Si tratta di Martina Casarotti e Nadine Zech.

La prima è una palleggiatrice nata a Milano nel 2003, alta 184 centimetri, ex regista titolare del Vero Volley Consorzio Base ALD Monza in serie B2. È cresciuta nel fiorente settore giovanile del Consorzio Vero Volley dove ha vinto numerosi titoli: campionato provinciale under 14, campionato regionale under 16 e campionato provinciale under 19.

“Ho scelto la Seap Dalli Cardillo Aragona - ha detto - perché la ritengo una società che sfn dall’inizio mi ha ispirato per la sua solidità, professionalità e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, nonostante la distanza e come prima esperienza lontana da casa. Personalmente mi aspetto molto, visto il mio primo anno da professionista, quindi aspiro a una crescita a livello tecnico sia individuale che di squadra. Confido molto nel nuovo allenatore Stefano Micoli che, grazie alla sua lunga esperienza nazionale ed internazionale, avrà molto da insegnarci”.

La seconda è la schiacciatrice Nadine Zech, nata a Salisburgo in Austria nel 2003. Dall’età di 5 anni vive in Italia.

E’ alta un metro e 82 centimetri e ha iniziato a giocare nell’Orago Volley sotto l’attenta guida di Giuseppe Bosetti. Nella stagione 2018/2019 ha giocato a Jesolo nelle formazioni under 16, under 18 e serie B2. Nel 2021 ha indossato la maglia del Chions Fiume Volley dove ha conquistato i play off per la promozione in B1.

“Sono contentissima dell’opportunità che mi sta dando la Società Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona - ha dichiarato - perché è sempre stato un mio sogno poter far parte di una squadra di serie A. Non vedo l’ora di dare il mio contributo. Mi aspetto un anno in cui si lavorerà tecnicamente e tatticamente per raggiungere obiettivi importanti. Ringrazio presidente Nino Di Giacomo e l’allenatore Stefano Micoli per questa possibilità. Un caloroso saluto anche ai tifosi e spero di conoscervi presto all’interno del palazzetto”.