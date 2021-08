Volley A2, Danjiela Daca Džaković è la nuova schiacciatrice straniera della Seap Dalli Cardillo 

E' titolare nella nazionale del Montenegro e non è mai stata in una squadra italiana: "Giocare qui è la realizzazione di un sogno. Poterlo fare ad Aragona, in un club organizzatissimo e professionale, è davvero una grande occasione"

Nuovo acquisto internazionale per la Seap Dalli Cardillo Aragona che si appresta ad affrontare il campionato di serie A2 per la stagione 2021/2022.

Si tratta di Danjiela Daca D?akovi?, schiacciatrice mancina nata a Pljevlja nel 1994, alta 183 centimetri, ex NKBM Branik Maribor, formazione del massimo campionato sloveno.

Dopo gli inizi in Serbia ha vissuto diverse esperienze all’estero: prima in Turchia nel Pursaklar, poi in Slovenia con la maglia della Formula-Formis e infine nelle Filippine con il Bali Pure.

Definita “martello-ricevitore”, Danjiela D?akovi? è titolare nella nazionale del Montenegro e non ha mai giocato in Italia.

“Giocare qui - ha detto - è sempre stato il mio sogno e poterlo fare ad Aragona, in un club organizzatissimo e professionale, è davvero una grande occasione. Amo l’Italia da quando ci sono stata la prima volta a 11 anni, ho girato diverse regioni, tutte affascinanti e ho sempre sperato di viverci un giorno. Inoltre sono felice di lavorare insieme a coach Stefano Micoli che ho conosciuto durante le qualificazioni con la nazionale montenegrina. Mi aspetto un’ottima stagione e soprattutto darò il massimo in allenamento ed in partita per ripagare la fiducia dello staff tecnico e della società, cui devo dire grazie per l’opportunità offertami. L’obiettivo di questa stagione è la salvezza e mi impegnerò al massimo per garantire che il traguardo venga raggiunto il prima possibile”.