Forza cinque, Agrigento batte anche Crema: super Andrea Saccaggi

Alla Fortitudo Agrigento è servito un tempo supplementare per battere Crema. I biancazzurri sono stati trascinanti - ancora una volta - dalla mano calda di Andrea Saccaggi, unita all’esperienza di Chiarastella e Grande. Bene anche Gio Veronesi che chiude il match con 16 punti e tante cose buone viste. La partita termina con il punteggio di 78 a 85. Il primo periodo di gioco è strapotere Agrigento. I biancazzurri scendono in campo con la giusta faccia e chiudono in quarto sul +10.

Nel secondo periodo torna in gara Crema e lo fa sugli errori di Agrigento. Blackout dei biancazzurri e padroni di casa che mettono in campo il momentaneo sorpasso grazie a Drocker. Catalani, in panchina, alza la voce. Mette in campo Ragagnin e Costi, ma in partita servono i punti di Saccaggi. Agrigento va al riposo lungo in vantaggio: 32-36.

Nel terzo quarto è ancora Crema a partire meglio. I biancazzurri subiscono le incursioni ma non lasciano sfuggire via il match. Chiarastella alza il muro ed i biancazzurri difendono forte e chiudono anche il terzo quarto in vantaggio.

La partita, però, è tutt’altro che finita. Nell’ultimo periodo Crema alza il ritmo. Montanari scappa via ma Grande predica calma e serve assist giusti. L’ultimo quarto si gioca sul filo del rasoio: 71 a 71. Nell’extratime Agrigento si riprende ciò che ha seminato: punti e belle giocate. I biancazzurri di Catalani portano via la quinta vittoria di fila. La “Effe” non si ferma più.

Pallacanestro Crema - Moncada Energy Group Agrigento 78-85 (10-20, 22-16, 17-17, 22-18, 7-14)

Pallacanestro Crema: Montanari 17 (5/10, 1/2), Pederzini 14 (7/15, 0/1), Arrigoni 14 (5/7, 0/1), Dosen 12 (3/4, 2/5), Venturoli 11 (1/1, 3/5), Trentin 6 (1/3, 0/0), Bianchi 2 (1/1, 0/2), Drocker 2 (0/1, 0/2), Del sorbo 0 (0/1, 0/2), Leardini 0 (0/2, 0/0), Galvano 0 (0/0, 0/0), Bonvini 0 (0/0, 0/0). All Eliantonio

Tiri liberi: 14 / 16 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Pietro Del sorbo 6) - Assist: 12 (Riccardo Pederzini 4)

Moncada Energy Group Agrigento: Saccaggi 27 (6/10, 4/11), Veronesi 16 (4/7, 1/3), Grande 14 (2/5, 3/6), Chiarastella 12 (3/6, 0/3), Rotondo 10 (4/8, 0/0), Costi 6 (1/2, 0/4), Ragagnin 0 (0/1, 0/1), Tartaglia 0 (0/0, 0/0), Peterson 0 (0/0, 0/0). All Catalani

Tiri liberi: 21 / 30 - Rimbalzi: 38 11 + 27 (Albano Chiarastella 16) - Assist: 19 (Giovanni Veronesi, Albano Chiarastella 5)