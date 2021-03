La "Effe" non si ferma più, vittoria e qualificazione in Coppa ad un passo

Dominante. E’ questa la prestazione che Agrigento ha messo in campo. Contro il Torrenova è stata una partita a senso unico. I biancazzurri hanno vinto e convinto, battendo i “cugini” siciliani con il punteggio di 50 a 81. Chiarastella e compagni nel primo quarto hanno “ruggito” riuscendo a chiudere con il parziale di 4 a 21. I biancazzurri lasciano poco spazio e sotto canestro riescono a vincere tutti i duelli.



Nel secondo periodo il Torrenova cambia faccia, Lasagni prova a riaprire il match ed il secondo periodo Agrigento subisce più di qualcosa. La squadra di coach Catalani torna in campo e riprende in mano la gara. Saccaggi non si ferma più e infila un canestro dopo l'altro, sostenuto da Rotondo e Costi. I biancazzurri si affidano alla solidità e chiudono con un parziale di 6-24. Il Torrenova prova a contrastare la “furia” di Agrigento, Galipò chiude in doppia cifra ma non basta. Veronesi e compagni portano via anche questi due punti. Agrigento chiude in crescendo una partita più che mai importante. I biancazzurri battono il Torrenova e si godono una mini-classifica che sorride.

Fidelia Torrenova - Moncada Energy Group Agrigento 50-81 (4-21, 21-20, 6-24, 19-16)

Fidelia Torrenova: Lasagni 11 (4/7, 1/4), Gloria 10 (4/8, 0/0), Galipò 10 (4/7, 0/2), Klanskis 6 (2/5, 0/3), Perin 5 (0/1, 1/4), Bolletta 4 (2/4, 0/5), Alberto Mazzullo 4 (2/3, 0/0), Ferrarotto 0 (0/4, 0/0), Vincenzo Saccone 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Di viccaro 0 (0/0, 0/0). All Condello

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Ricards Klanskis 9) - Assist: 10 (Simone Lasagni 4)

Moncada Energy Group Agrigento: Saccaggi 20 (6/8, 2/6), Veronesi 16 (3/7, 2/6), Costi 13 (4/5, 0/1), Grande 9 (3/5, 1/3), Rotondo 8 (4/6, 0/0), Chiarastella 6 (2/6, 0/0), Peterson 6 (3/4, 0/0), i Ragagnin 3 (0/1, 1/2), Cuffaro 0 (0/1, 0/2), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/1), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Andrea Tartaglia 0 (0/0, 0/0). All Catalani

Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Albano Chiarastella 12) - Assist: 13 (Alessandro Grande 5)