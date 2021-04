Dopo due ko Agrigento ritrova la vittoria, Piadena ko: esulta la "Effe"

Rieccoti vittoria. Dopo due stop di fila, Agrigento, vince contro Piadena. I biancazzurri, sono alla terza sfida in poco meno di una settimana. I biancazzurri, in partita, dopo un avvio contratto e complicato, riescono a reagire con Ale Grande. La squadra di coach Catalani vince con il punteggio di 76 a 83. Il primo quarto non è stato semplice, merito della giusta manovra dei padroni di casa.



Motta era ovunque e la retroguardia della “Effe” ha faticato. Nel secondo quarto Agrigento trova il 22-22 con Ale Grande. I terminali offensivi della “Effe” si trovano e coach Catalani chiama alta l’attenzione. Nel terzo periodo altro black out della Fortitudo, Piadena prova l’allungo ma Veronesi trova punti che fanno rifiatare Agrigento. Agrigento, questa volta non si scioglie come neve al sole e nella difficoltà riesce a mantenere la giusta lucidità.



L’ultimo quarto è una “battaglia vera”. Rotondo porta a referto 18 punti e Grande è ovunque, Saccaggi trova punti pesanti e Agrigento questa volta è solida e non molla. I biancazzurri alzano il ritmo e conquistano due punti fondamentali. Coach Catalani dopo due sconfitte può brindare ad una nuova vittoria.

Corona Platina Piadena - Moncada Energy Group Agrigento 76-83 (18-15, 13-23, 24-17, 21-28)



Corona Platina Piadena: Motta 20 (4/6, 3/9), Arienti 17 (3/5, 2/6), Chinellato 14 (6/11, 0/1), Strautmanis 11 (4/8, 1/2), Tiberti 8 (3/7, 0/1), Tinsley 6 (0/1, 2/6), Malagoli 0 (0/0, 0/1), Giuseppe Trevisi 0 (0/1, 0/1), Gianluca Cavagnini 0 (0/0, 0/0), Giovara 0 (0/0, 0/0)All Perucchetti



Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Riccardo Chinellato, Amedeo Tiberti 10) - Assist: 12 (Riccardo Chinellato 6)

Moncada Energy Group Agrigento: Grande 18 (0/2, 5/8), Rotondo 18 (8/10, 0/0), Saccaggi 16 (5/7, 2/5), Veronesi 16 (5/6, 2/10), Cuffaro 5 (1/3, 1/1), Chiarastella 4 (2/6, 0/1), Peterson 4 (2/4, 0/0), Costi 2 (0/2, 0/0), Ragagnin 0 (0/0, 0/2), Andrea 0 (0/0, 0/0) All Catalani