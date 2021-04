Coppa Italia, la Fortitudo Agrigento vola in semifinale: Cividale Battuto

E’ semifinale! La Fortitudo Agrigento batte il Cividale del Friuli e conquista una vittoria più che mai importante. Gli uomini di coach Catalani, alla fine di un match bello e combattuto, si sono imposti con il punteggio di 64 a 69. Agrigento porta cinque uomini in doppia cifra: Veronesi, Chiarastella, Saccaggi, Grande e Costi. Agrigento parte subito bene e lo fa con la grinta del capitano, Albano Chiarastella. I friunali con Chiera provano ad impensierire, Rotondo chiude gli spazi e viene “frenato” da tre falli. I primi due periodi sono di stampo biancazzurro, con Veronesi che chiude in doppia cifra.



I friulani rientrano dal riposo lungo con un’altra faccia. Il periodo sorride alla squadra di coach Pllastrini e Agrigento frena la corsa. Chiarastella torna in cattedra e sostiene la manovra di Grande e compagni. I biancazzurri possono contare su un super Costi. Il lungo della “Effe” gioca una delle sue migliori partite. Il terzo periodo si chiude con Agrigento ancora avanti e con il duo: Veronesi-Saccaggi “indiavolato”.



Nell’ultimo quarto è ancora Agrigento a dettare ritmo. I friulani provano a riaprirla con Chiera che realizza una tripla, ma la Fortitudo Agrigento sta bene e si vede: Grande subisce un fallo e dalla lunetta non sbaglia. I biancazzurri conquistano la semifinale. La squadra di Catalani affronterà l’ostica Rieti.

IL TABELLINO

UEB Gesteco Cividale - Moncada Energy Group Agrigento 64-69 (13-15, 12-19, 24-17, 15-18)



UEB Gesteco Cividale: Chiera 24 (3/4, 4/9), Battistini 11 (4/8, 1/3), Miani 8 (2/5, 1/2), Cassese 8 (0/1, 2/5), Rota 7 (1/4, 0/2), Giovanni Fattori 6 (2/3, 0/4), Cipolla 0 (0/0, 0/1), Hassan 0 (0/2, 0/3), Ohenhen 0 (0/1, 0/0), Micalich 0 (0/0, 0/0), Minisini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 - Rimbalzi: 38 8 + 30 (Leonardo Battistini, Gabriele Miani 7) - Assist: 13 (Eugenio Rota 6). All Pillastrini



Moncada Energy Group Agrigento: Veronesi 16 (3/5, 1/3), Chiarastella 14 (4/9, 1/3), Saccaggi 12 (2/6, 1/4), Costi 12 (4/5, 0/0), Grande 11 (3/6, 1/6), Rotondo 3 (1/6, 0/0), Ragagnin 1 (0/0, 0/0), Cuffaro 0 (0/2, 0/0), Peterson 0 (0/0, 0/0), Bellavia 0 (0/0, 0/0), Mayer 0 (0/0, 0/0), Indelicato 0 (0/0, 0/0). All Catalani