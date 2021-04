Vittoria Akragas, Sonia Giordano: "Sono soddisfatta, ma possiamo fare meglio"

“Possiamo fare di più”. Parla così il presidente Sonia Giordano. Il patron dell’Akragas ha commentato la vittoria della sua squadra. Un mix di ambizione condita dalla voglia e dalla convinzione che, questa squadra, può fare davvero di più. “Non esulto mai, chi mi conosce lo sa. Sono felice di questa vittoria ma, certamente, possiamo e dobbiamo fare molto di più”.

L’Akragas ha messo in fila sei punti in due partite, portando con sé un capitan Gambino in grande forma. “Dobbiamo lavorare, andiamo avanti così. Sono contenta per i miei ragazzi, non fermiamoci”.