Un riberese batte il Napoli di Gattuto, Vincenzo Italiano eroe de La Spezia

E’ l’uomo in più di questo Spezia, lui è Vincenzo Italiano. Riberese doc che ha portato alla vittoria le sue aquile. Lo Spezia, squadra di calcio che milita in serie A, ha battuto il Napoli di Rino Gattuso. Al “Diego Maradona” è finita due a uno a favore dello Spezia.

Una vittoria da incorniciare per l’allenatore riberese che nel post gara non ha nascosto la sua gioia. Esultanze e felicità per un tecnico che a piccoli passi sta diventando grande.

"Non è stata una delle nostre migliori prestazioni, ma abbiamo portato a casa 3 punti pesantissimi, quindi ben vengano partite così. Torniamo a smuovere la classifica - dice Italiano - riportiamo entusiasmo nello spogliatoio e ritroveremo il sorriso in settimana, un aspetto fondamentale che ci permetterà di lavorare con più serenità. Con l'uomo in meno, soprattutto in questa categoria, si fa troppa fatica. Arrivare in fondo in inferiorità numerica è stato complicato; bravi i ragazzi perché fino alla fine non hanno mollato, anche perché fare due gol a Napoli e ribaltare la partita non è certo cosa da tutti".