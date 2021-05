Capolavoro Vincenzo Italiano, il riberese salva Lo Spezia ed entra nella storia del club di serie A

Capolavoro Italiano. Il tecnico riberese al suo primo anno in serie A è riuscito, in anticipo, a salvare il suo Spezia. L’allenatore, ex Trapani, grazie al bel gioco ed una leadership innata ha portato via la sua squadra dalla zona retrocessione.

"I ragazzi sono stati fantastici - ha detto Italiano -interpretando nel miglior modo possibile una partita difficile da dentro o fuori e abbiamo colto una salvezza più che meritata. Abbiamo preparato la sfida al Torino in un allenamento e mezzo, pertanto ho cercato di far passare l'idea che per raggiungere la salvezza non dovevamo snaturarci, ma mettere in campo il consueto entusiasmo avuto sempre durante l'anno e in una partita così difficile siamo stati bravi ad avere coraggio fin dal fischio d'inizio. I nostri tifosi potranno godersi un altro anno di Serie A che speriamo possa finalmente vederli sugli spalti, perchè si meritano di vivere questa avventura e questa squadra ha bisogno dei suoi tifosi, che anche oggi si sono fatti sentire da fuori, caricandoci come già accaduto nei playoff della scorsa stagione. Meraviglioso vincere davanti alla nuova Proprietà, siamo davvero felici di aver regalato loro una prima volta al "Picco" che si ricorderanno per sempre; è importante anche per loro aver mantenuto la categoria, in modo da poter programmare e trovare gli accorgimenti giusti per fare ancora meglio nella prossima stagione. Il futuro? Parleremo con la nuova Proprietà, sicuramente qui alla Spezia si sta davvero bene ed è innegabile che l'affetto che nutro per questa maglia e per questa città sia enorme". Sulla strada di Italiano diversi club di serie A, tra questi anche il Genoa. L'allenatore ha messo a segno una vera e propria impresa, per Lo Spezia si tratta di una vera e propria impresa.