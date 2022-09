Pesi, il raffadalese Vincenzo Farruggia vince il campionato italiano nelle specialità Powerlifting

Vincenzo Farruggia, 21 anni di Raffadali, è il nuovo campione italiano di Powerlifting specialità stacchi da terra. Il giovane pesista, in forza alla palestra “Fisio Dynamic Center”, ha conquistato a Terme Vigliatore, nel Messinese, il primo posto nella categoria Junior (-82kg) con un sollevamento di 217,500 kg.

Nella specialità in cui si è affermato Faruggia, sebbene l’inizio dei powerlift sia esplosivo, il movimento che ne deriva viene eseguito a bassa velocità a causa dei carichi pesanti e della biomeccanica dei lift. Soddisfazione per la conquista del titolo del suo allievo è stata espressa dal coach e coordinatore Alfonso Riccardo Cuffaro, secondo il quale il ragazzo ha grandi potenzialità e promette bene per il futuro agonistico.