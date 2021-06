Vela d'altura, Licata è sul tetto d'Italia: trionfa la South Kensington

La barca tutta licatese "South Kensington", della scuola nautica di Franco Licata D’Andrea, capitanata da Massimo Licata D’Andrea, si aggiudica il campionato italiano di vela d’altura che si è appena disputato a Punta Ala. Trionfa dunque la città licatese che, tra l'altro, ha patrocinato a titolo gratuito la manifestazione.

"Siamo orgogliosi di aver rappresentato con il massimo traguardo la Sicilia in questa manifestazione velica prestigiosa - ha dichiarato l'armatore e timoniere, Massimo Licata D'Andrea - in cui erano presenti i migliori equipaggi e le più performanti imbarcazioni provenienti da tutta Italia e da alcune parti d’Europa. Ringrazio, com’è ovvio ,tutti i nostri amici sostenitori, sponsor e tutti i followers che ci seguono e ci sostengono con affetto e che ci aiutano a consolidare il rapporto con i nostri partner sostenitori. Infine vorrei ringraziare il Velico Siciliano (circolo di appartenenza), la veleria Doyle Italia e soprattutto tutti i membri del nostro splendido equipaggio composto da me, con il ruolo di armatore timoniere, Domenico Campo (tattico), Mario Noto (randista), Stefano Selo (tailer), Michelangelo Miceli (aiuto prodiere), Pietro Costantino (drizzista), Danilo Margiotta (prodiere) e Marzio Dotti (co-tailer).