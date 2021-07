Unitas Sciacca, primo raduno al "Gurrera": tutto pronto per la nuova stagione

Agli ordini del riconfermato tecnico Giuseppe Geraldi c'è un gruppo non ancora definitivo composto da nuovi arrivati e calciatori che facevano parte del precedente organico. Gli allenamenti anche sul monte San Calogero

E' tutto pronto per la stagione 2021/2022 della Unitas Sciacca Calcio. Proprio questo pomeriggio, 26 luglio, alle 18, è in programma il primo raduno tecnico ufficiale. A guidare il gruppo è Giuseppe Geraldi con tutti gli altri componenti dello staff.

Il riconfermato tecnico lavorerà con una squadra non ancora definitiva, composto da nuovi arrivati e calciatori che facevano parte dell'organico della precedente stagione. ?Il programma delle prima fase della preparazione, come lo scorso anno, prevede in prevalenza attività atletica all'interno della struttura sportiva, sulla pista e sul terreno di gioco, ma anche uscite esterne nelle spiagge e nella zona collinare del monte San Calogero. ?La prima seduta di allenamento sarà preceduta dalle visite mediche.