Calcio Eccellenza, i calciatori dell'Unitas Sciacca già in campo per la fase preparatoria: sono tra i primi ad avviare i test

Circa 30 giocatori impegnati nelle prove di gioco con le indicazioni del mister Giuseppe Geraldi. Non solo attività fisica ma soprattutto aggregazione, integrazione e familiarità tra compagni di squadra

E' ufficialmente cominciata la fase di preparazione al campionato di Eccellenza dell’Unitas Sciacca. Ad ospitare giocatori e tecnici è stato il manto erboso dello stadio Gurrera.

Circa 30 calciatori hanno avviato le attività fisiche e le prove di gioco con le indicazioni del mister Giuseppe Geraldi.

Il gruppo per non è ancora completo ma c’erano comunque i ragazzi della sezione juniores che in questa prima fase della preparazione sono stati aggregati ai compagni più anziani e con maggiore esperienza.

Non solo calcio nel senso più stretto del termine, ma soprattutto “prove” di aggregazione, integrazione e familiarità tra compagni di squadra: requisito fondamentale per assicurare armonia e obiettivi comuni all’interno del gruppo. Intesa che, se il lavoro sarà fatto a dovere, si tradurrà in bel gioco durante le partite.

Con il supporto degli altri componenti dello staff tecnico, il mister ha dato il via alla sua programmazione che prevede sedute allo stadio e poi uscite esterne.

L'Unitas Sciacca è stata una delle prime società del prossimo campionato di Eccellenza ad avviare la fase di preparazione già nel mese di luglio, segno di una macchina organizzativa che vuole programmare a dovere il prossimo torneo.

La società neroverde sta programmando anche le prime partite amichevoli che si svolgeranno ad agosto.