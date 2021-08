Unitas Sciacca, tutto pronto per l'amichevole con il Castellammare: primo test per una squadra rinnovata

Grande attesa e notevoli aspettative per una gara che dovrebbe dare importanti risposte al tecnico Geraldi: "Stiamo lavorando bene e sono soddisfatto delle risposte che stanno dando i ragazzi. Metteremo in pratica ciò che stiamo perfezionando ogni giorno e sono sicuro che avremo interessanti riscontri"

E’ arrivato il momento di scendere in campo per il primo vero test dopo tre settimane di intensa preparazione.

Il 17 agosto l’Unitas Sciacca affronterà il Castellammare per cominciare a toccare con mano le potenzialità della squadra.

E' la prima gara a tutto tondo dopo alcune partitelle a ranghi misti giocate al Gurrera.

Non manca, ovviamente, la curiosità attorno ad una squadra che si è rinnovata tantissimo dopo i numerosi acquisti. C’è grande attesa perché tutti si aspettano molto in vista del campionato di Eccellenza.

“Stiamo lavorando molto bene – dice il mister Giuseppe Geraldi – e sono soddisfatto delle risposte che stanno dando i ragazzi sotto l'aspetto dell'impegno per la preparazione fisica e dell'attenzione alle questioni tattiche. A Castellammare metteremo in pratica ciò che stiamo perfezionando ogni giorno e sono sicuro che avremo interessanti riscontri. Saremo pronti alla prima partita ufficiale della stagione, in Coppa Italia, il 29 prossimo 29 agosto”.